MotoGP | Marc Marquez | “Ho sfruttato la scia di Pedrosa | i nostri problemi sono gli stessi”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) Un sesto posto che si prende con il sorriso in casa Honda, firmato da, al termine della seconda sessione di prove libere del GP di Misano, 12° round del Mondiale 2023 di. Sul circuito dedicato alla memoria del compiantoo Simoncelli,ha saputo sfruttare quanto accaduto in pista, ottenendo un tempo che gli ha permesso di qualificarsi per la Q2 delle qualifiche di domani. “Oggi ho capito che c’è una certa possibilità di entrare in Q2. Ma non si può negarlo: al momento posso farlo solo con la. Questo è l’unico modo per migliorare l’accelerazione e l’aderenza o almeno guidare bene in uscita di curva. Ho quindi scelto di seguire Dani, che guida molto bene la KTM“, ha raccontato(fonte: speedweek.com). “Non ...