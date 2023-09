MotoGP GP San Marino 2023 | Bagnaia | “Uno dei momenti più belli della stagione”

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il campione del mondo di, Francesco, dopo il ritorno in pista per le prove libere del Gran Premio di Sanin seguito al terribile incidente di domenica, ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “E’ stato bello, quando sono arrivato al box è stato uno deipiù. Sono stati giorni complicati. Tutto sommato siamo veloci, nelle curve a destra non riuscivo a piegare per il dolore alla gamba ma nel pomeriggio la situazione è migliorata. Il time attack è venuto bene e mi ha soddisfatto il passo con le gomme usate”. SportFace.

Il Gran Premio diMarino e della Riviera di Rimini è in diretta domenica 10 settembre alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW BAGNAIA TORNA IN PISTA: LE LIBERE DI MISANO ...... il Gran Premio Red Bull diMarino e della Riviera di Rimini è anche la straordinaria occasione ... È una capacità attrattiva che coniuga alla perfezione il prestigio dellacon gli ...A partire dal Gran Premio diMarino e della Riviera di Rimini di Moto GP nel circuito di Misano ... Moto2 (alle 12.15) e(alle14). In attesa della Coppa Davis all'Unipol Arena di Casalecchio ...

MotoGP San Marino 2023 a Misano: gli orari TV su Sky e TV8 Icon Magazine

Altri due piloti Aprilia sono passati alla Q2: Raúl Fernández, per la prima volta in stagione con un tempo di 1:31.536, e Maverick Viñales, che ha chiuso al secondo posto con un crono di 1:30.972, a ...Azione necessaria: prima di navigare, SVUOTA LA CACHE E CANCELLA I COOKIE del browser.