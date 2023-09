MotoGP | Bezzecchi il migliore nelle prove libere a Misano Pazzesco Bagnaia | 7° al rientro dall’incidente!

(Di venerdì 8 settembre 2023) Grande spettacolo e livello stellare nella seconda sessione del venerdì aper lain occasione del weekend del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2023, dodicesimo appuntamento stagionale del Motomondiale. Alla fine il miglior tempo è stato siglato da un fantastico Marcoin 1’30?846 con la Ducati del team Mooney VR46. Il padrone di casa romagnolo, ancora acciaccato dopo la caduta in partenza di Barcellona, ha stabilito il nuovo record della pista dimostrando una velocità impressionante sul giro secco e precedendo di 126 millesimi l’Aprilia di un Maverick Viñales in grande spolvero sia sul ritmo che nel time-attack. Terza piazza a 255 millesimi per la wild card KTM Daniel Pedrosa, estremamente competitivo a cospetto dei migliori al mondo nonostante il suo ruolo di collaudatore per la casa ...

Marcoè il più veloce nelle Libere di venerdì a Misano: il pilota del Mooney VR46 ha firmato il nuovo record della pista in 1:30.846, precedendo Vinales su Aprilia e un super Dani Pedrosa su KTM. ...Michele Pirro è il più veloce in 1'31"909 (il collaudatore Ducati è presente a Misano come wild card) davanti a Luca Marini (1'32"024), allo spagnolo Jorge Martin (1'32"066) e a Marco(1'32"...Nelle prove liberea Misano il più veloce è stato Michele Pirro (1'31'909) con il cesenate d'adozione del Ducati Aruba subito protagonista. Quarto tempo per Marcoin 1'32'090, 20esimo tempo per Bagnaia ...

MotoGP, Bezzecchi fa il record a Misano: sua la FP2 davanti a Vinales e Pedrosa GPOne.com

Nonostante la mano dolorante, il pilota della Mooney VR46 firma il nuovo record del tracciato romagnolo, precedendo l'Aprilia di uno scatenato Vinales. Terzo sorprende Pedrosa con la KTM, che offre an ...MISANO ADRIATICO - Marco Bezzecchi vola nella Practice di Misano, sessione chiave in vista delle qualifiche del sabato: nel dodicesimo appuntamento della stagione MotoGP, il riminese ferma il ...