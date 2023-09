MotoGp | Bagnaia vincente a Misano | i bookie ci credono

(Di venerdì 8 settembre 2023) Francescoha avuto l'autorizzazione dai medici per tornare in pista dopo il brutale incidente di domenica scorsa a Barcellona, quando fu colpito in pista dalla moto di Binder. Nessuna lesione ...

Dopo il giovedì dedicato alla conferenza piloti è il momento di fare sul serio a Misano, con le prove libere 1 in diretta su Sky Sport e in streaming su ...subito in pista dopo il terribile incidente a Barcellona, l'Aprilia a caccia di conferme dopo la straordinaria doppietta sul circuito ...

MotoGP 2023. GP di San Marino. Pecco Bagnaia: “Nessun problema tecnico, io non ho sbagliato: Michelin deve ... Moto.it

Nonostante il grave incidente di Barcellona e le sue non perfette condizioni fisiche, il campione del mondo in carica viene considerato il favorito numero uno per la vittoria sulla pista di casa Alber ...Paolo Simoncelli, papà del compianto pilota di MotoGp morto in pista, ha commentato l'incidente di Bagnaia a Barcellona.