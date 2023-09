MotoGP | Bagnaia meglio del previsto a Misano | paura alle spalle | quali obiettivi per sabato e domenica?

(Di venerdì 8 settembre 2023) AAdriatico, il fine settimana dedicato al Gran Premio di San Marino si è aperto con la giornata adibitaprove libere, fossero essereficanti per il Q2 o meno. Il principale motivo d’interesse riguardava le condizioni di Francesco, miracolosamente uscito senza conseguenze serie dal raggelante incidente patitoscorsa al Montmelò. Ebbene, Pecco ha dato responsi rassicuranti. Il ventiseienne piemontese ha centrato l’obiettivo odierno, guadagnando l’accesso diretto alla seconda fase dellefiche. Non è al, è palese, ma il 7° posto è più che sufficiente per portare a casa la pagnotta e guadare con fiducia la proseguo del weekend, soprattutto perché Ducati è tornata potenza egemone. La scarsa aderenza dell’asfalto del Montmelò non ...

7° Pecco, che nonostante gli acciacchi chiude in top ten. 8° Alex Marquez, 9° Binder e 10° Raul Fernandez. Questi i piloti che strappano il pass per il Q2 delle qualifiche di domattina. ...In corso la seconda sessione di prove a Misano, da seguire in diretta su Sky Sporte in streaming su NOW. Questo turno è importante per: dopo aver chiuso 20° nelle Libere 1, adesso Pecco deve capire se è in grado di spingere per provare a entrare direttamente in Q2, ...Dopo la caduta di Barcellona,è tornato in pista nelle Libere 1 di Misano, chiuse al 20° posto, con un ritardo di quasi 7 decimi dal leader Pirro. Davide Tardozzi, team manager Ducati: 'Pecco ha usato il 1° turno per ...

Bezzecchi da record, poi Vinales. 7° Bagnaia Sky Sport

Giornata intensa: come sta Francesco Bagnaia E Marco Bezzecchi Come sta andando Dani Pedrosa, presente a Misano con una wild card Quali sono gli ultimi aggiornamenti su Marc Marquez in Gresini L’A ...I tempi e i risultati delle prove libere del GP di San Marino e della Riviera di Rimini della MotoGP 2023 sul circuito di Misano: Bezzecchi vola piazzando il record della pista, Bagnaia con i segni ...