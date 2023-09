Moto3 | Masià davanti a tutti nelle FP2 a Misano | Nepa e Fenati in zona Q2

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 settembre 2023) Jaumechiude al comando la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di San Marino e della Riviera Romagnola. Lo spagnolo della Honda Leopard Racing firma il tempo di 1:42.154, battendo in extremis Ayumu Sasaki, staccato di 75 millesimi nei confronti dell’iberico che vuole recuperare il gap nel Mondiale proprio nei confronti di Sasaki e del leader Daniel Holgado. Holgado che si è nascosto in questa sessione, non entrando mai particolarmente in ritmo e giungendo in dodicesima posizione staccato di 604 millesimi rispetto al leader. Particolarmente in palla anche gli altri protagonisti del Mondiale piloti: Deniz Oncu terzo, David Alonso quarto e Ivan Ortolà quinto. InQ2 ci sono attualmente due italiani: Stefanoin settima posizione, staccato di 317 millesimi nei confronti di, e Romano ...