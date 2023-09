Moto3 | GP Misano 2023 | Masia il più veloce nelle FP1 | bene Stefano Nepa

(Di venerdì 8 settembre 2023) Si apre nel segno di Jaumeil venerdì del GP di San Marino, dodicesimo appuntamento del Mondialedi. Nella classe più leggera il pilota in forza alla Leopard Racing ha confermato il suo buono stato di forma, ottenendo già un ottimo tempo insieme a Sasaki. Lo spagnolo nello specifico ha segnato un crono di 1:42:323 precedendo il nipponico della Liqui Moly Husqvarna, abile a rimediare un gap di +0.296. In buono spolvero poi anche un altro giapponese, Tatsuki Suzuki, terzo a +0.304. Tra le note positive poi oltre a David Alonso (Gaviota GasGas Aspar Team), quarto a +0.547, e David Munoz (BOE Motorsports), quinto a +0.547, spicca anche(Angeluss MTA Team), sesto a +0.770. Momentaneamente in top 14 anche Romano Fenati (Rivacold Snipers Team), ottavo a +0.877. Fuori invece ...

