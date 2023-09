Moto | San Marino | Bezzecchi in Q2 con record e Bagnaia settimo

Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo, con record della pista, nelle prequalifiche del GP diMarino che ai primi 10 hanno aperto direttamente le porte della Q2 di domani. Il pilota del team satellite Ducati Mooney VR46, in 1'30"846, ha preceduto di 126 centesimi l'Aprilia di Maverick ...Nel turno pomeridiano ha passato molto tempo al box per cambiare l'assetto della sua. Al rientro in pista ha migliorato di pochissimo, veloce nei primi due settori, salvo perdere il vantaggio ...Il pilota della Mercedes lo scorso anno è stato battuto da Russell che aPaolo ha conquistato ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie Seguici qui Vai al negozio Auto esu ...

Moto: San Marino; Libere 1 a Pirro, 20/o tempo per Bagnaia Tiscali

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Marco Bezzecchi ha ottenuto il miglior tempo, con record della pista, nelle prequalifiche del GP di San Marino che ai primi 10 hanno aperto direttamente le porte della Q2 di ...Per capire come si è lavorato all’interno del box Aprilia, il pilota-collaudatore di Noale, Lorenzo Savadori, sarà l’ospite della diretta di Moto.it: vi aspettiamo alle 19. Ma il tempone di Vinales ...