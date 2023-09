Montesarchio | il sindaco Sandomenico ha nominato il nuovo Segretario

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi, Carmelo, informa di aver individuato il dottor Alfonso Russo qualeidoneo a svolgere le funzioni presso la Segreteria Comunale del Comune die di aver trasmesso il decreto alla Prefettura di Napoli per la verifica dei requisiti. Ilringrazia altresì la segretaria uscente, dottoressa Fabiana Mercaldo, per l’eccellente lavoro svolto nel ruolo e per la grande serietà e professionalità mostrata, augurandole nel contempo il meglio per il prosieguo della sua carriera. L'articolo proviene da Anteprima24.it.