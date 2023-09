Mondiali di Canottaggio | tris di ori azzurri nella prima giornata di finali

(Di venerdì 8 settembre 2023) Belgrado – A Belgrado, sulle acque del bacino dell’Ada Ciganlija, per ben tre volte sono risuonate le note dell’Inno d’Italia, aidi, perché delle cinque medaglie conquistate quest’oggi – tutte nelle specialità non olimpiche e paralimpiche – tre sono d’oro: il quattro di coppia pesi leggeri, il due senza pesi leggeri maschile e il due senza pesi leggeri femminile. Le due d’argento sono state conquistate, invece, nel singolo pesi leggeri maschile e nel singolo PR2 maschile. Oltre a questi risultati, la sestadi gare di questo lungo Mondiale di qualificazione olimpica e paralimpica ha consegnato nelle mani dell’Italia anche due pass per Parigi 2024: una per le Olimpiadi nel doppio di Luca Rambaldi e Matteo Sartori e una per le Paralimpiadi nel singolo PR1 maschile di Giacomo Perini. Per quanto riguarda, ...

