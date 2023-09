Mondiali basket 2023 | impresa della Germania | battuti gli Usa e prima finale nella storia

(Di venerdì 8 settembre 2023) Lacompie l’e batte 113-111 gli Stati Unitisemideidicentrando lasua. Partita pazzesca in fase offensivasquadra di Herbert, che ottiene buona parte del successo neldi terzo quarto con il parziale di 9-0second unit. Prova incredibile di Obst, che mette 24 punti con 6/11 dal campo e 4/8 da tre punti. Oltre i 20 punti anche Wagner, 22 e 5 rimbalzi, e Theis, 21 e 7 rimbalzi. Schroder sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 assist. Usa che paga il brutto avvio e un terzo quarto non all’altezza. Non bastano i 23 di Edwards, ultimo a mollare ma autore di ...

In finale sarà Germania contro Serbia: ai Mondiali di basket la nazionale tedesca ha sorprendentemente eliminato quella statunitense grazie alle superprestazioni di Obst e Wagner. Serbia Canada 95-86, la cronaca Nella prima semifinale, la Serbia prima finalista dei Mondiali di basket 2023: finisce 95-86. Contro un Canada partivo con l'onere dei pronostici a sfavore, sono bastati i primi due quarti, giocati dai serbi in maniera impeccabile. La Serbia ha battuto il Canada 95-86 ed è la prima finalista del Mondiale di basket 2023 dove affronterà la vincente dell'altra semifinale che vede opposti Stati Uniti e Germania.

