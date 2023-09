Mondiali 2026 | via a qualificazioni | Argentina - Ecuador 1 - 0

(Di venerdì 8 settembre 2023) Al via dal Sudamerica leper ie subito in campo l'campione del mondo in carica che ha superato 1 - 0 l'grazie ad un gol su punizione di Lionel Messi al ...

Al via dal Sudamerica le qualificazioni per ie subito in campo l'Argentina campione del mondo in carica che ha superato 1 - 0 l'Ecuador grazie ad un gol su punizione di Lionel Messi al 33' della ripresa. Prossimo impegno per l'...... "qualcosa di più che semplice pietra e marmo", entro il, anno in cui ricorre il centenario ... La sua decisione di non andare in Australia, il 20 agosto, ad assistere alla finale deidi ......di battere l' Ecuador nella prima giornata delle qualificazioni sudamericane al Mondiale del. ...Ricky Álvarez nel ko per 3 - 2 contro la Nigeria nel terzo turno della fase a gironi dei. "...

Qualificazioni Mondiali 2026: Messi trascina l'Argentina - Sportmediaset Sport Mediaset

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Al via dal Sudamerica le qualificazioni per i Mondiali 2026 e subito in campo l'Argentina campione del mondo in carica che ...La rete del capitano vale l'1-0 contro l'Ecuador. Sorride anche la Colombia (1-0) al Venezuela, senza reti Paraguay-Perù ...