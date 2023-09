Monarch | Legacy of Monsters | il poster ufficiale della serie Apple TV+ ambientata nell' universo di Godzilla

Dopo i numerosi progetti cinematografici il MonsterVerse si amplierà sul piccolo schermo conof Monsters , serie targata Apple TV+ e ambientata dopo gli avvenimenti di Godzilla, film del 2014 diretto da Gareth Edwards. Per alimentare l'hype dei fan è stato pubblicato in rete ...La serie, intitolata ufficialmenteof Monsters - a proposito, avete visto le prime foto ufficiali diof Monsters - compare nell'ultimo numero di TV Guide Magazine, e ...Non c'è ancora una conferma ufficiale sulla data, ma almeno sappiamo in quale mese arriverà la serieof ...

Ecco le prime immagini di Monarch: Legacy of Monsters Fantascienza.com

Here, we take a moment to reflect on the Queen's fashion legacy and how the monarch's approach to fashion was deeply self-aware. Ascending to the throne at the age of 25, the monarch's royal wardrobe ...Monarch: Legacy of Monsters, abbiamo finalmente una data di uscita per l'attesa serie di Apple TV+. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni sulle ultime novità della tv in streaming e satelli ...