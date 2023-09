Monaco | in vetrina auto intelligenti che parlano e guidano

Tra i concept presenti aparticolarmente ammirato il Dark Rebel di Cupra , una sorta di Batmobile supertecnologica con volante capace di governare tutta l'elettronica dell'auto come in un ......per essere anche elettrica debutta alla vigilia della seconda edizione dell'IAA didi ... Entrambe le versioni saranno inal salone bavarese che apre martedì per il pubblico. All'appello ...... nello scorrere delle sue edizioni, e soprattutto in quest'ultima, si è trasformato in una... per intenderci) per andare a presidiare il centro della città didi Baviera nelle aree ...

Monaco, in vetrina le auto intelligenti Parlano e guidano QUOTIDIANO NAZIONALE

Anche nell’era critica che stiamo attraversando. La risposta più diretta ai contestatori ambientalisti, che non hanno risparmiato l’IAA di Monaco, arriva proprio dalle auto in passerella ...Futuro è da sempre la parola magica dei Saloni dell’auto. Anche nell’era critica che stiamo attraversando. La risposta più diretta ai contestatori ambientalisti, che non hanno risparmiato l’IAA di Mon ...