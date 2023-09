Modena | Gerli | «Bianco è incredibile | sulla promozione…»

(Di venerdì 8 settembre 2023) Le parole di Fabio, centrocampista del, sull’avvio di stagione della squadra gialloblù in Serie B Fabioha parlato a Radiosportiva delle ambizioni delin Serie B. PAROLE – «Abbiamo affrontato tre partite difficili, Cosenza che è una trasferta sempre insidiosa e due buone squadre come Ascoli e Pisa. L’inizio è stato ottimo, siamo contenti dei nove punti conquistati e questi risultati ci permettono di lavorare con entusiasmo e serenità. Sappiamo comunque di poter fare ancora meglio sotto alcuni aspetti. In Serie B ci sono tante squadre forti, noi cerchiamo di recitare la nostra parte e di essere la cosiddetta mina vagante. Ora non pensiamo alla classifica, dobbiamo solo continuare a lavorare e a farlo con il massimo entusiasmo.? È un allenatore molto preparato, una ...

Le parole di Fabio Gerli, centrocampista del Modena, sull'avvio di stagione della squadra gialloblù in Serie B Fabio Gerli ha parlato a