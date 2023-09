Minori ed adulti. In Italia ormai è vietato punire

Leggi su panorama

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il giorno dopo il decreto del governo con la «stretta» (che non sembra in realtà nemmeno troppo stretta) per i reati commessi daila sinistra si è schierata compatta «contro». I titoli dei quotidiani dell’area sono emblematici. «Repressione per decreto» (Repubblica); «Giovani e crimini, il pugno di Meloni» (La Stampa); «Meloni arresti i bimbi «per salvarli»; ma l’emergenza baby gang non c’è» (Domani); «Ragazzi dentro» (Il Manifesto); Meloni lady di ferro: «Spezzeremo le reni ai ragazzini» (L’Unità). Avvenire invece ci regala l’opinione di Milena Santerini secondo cui bisogna «Educare sempre. Non emettere Daspo per paura». Per non parlare dei politici. La leader dem Elly Schlein ha commentato così il Decreto di ieri: «Non si può solo reprimere...». Veniamo da un’estate in cui, oltre ai fatti di Caivano, gli stupri di Palermo ci sono stati altri casi di cronaca ...