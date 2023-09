Milano | un cittadino su 5 è straniero | oltre 253 k residenti | in primis egiziani e filippini | “26 case popolari su 31 agli extracomunitari”

Ossia sulle condizioni che permettono a ognuno/a di crescere come persona e come/a, ... famiglie in difficoltà " (Ciro Cascone, fino a un mese e mezzo fa procuratore minorile a); ' A ...Operazione compiuta dalla Squadra Mobile. Ieri pomeriggio a, la Polizia di Stato ha arrestato unmarocchino di 26 anni, pregiudicato, regolare sul territorio nazionale, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e indagato in ...Tutto nasce da unche aveva acquistato delle pile in una ferramenta di Perugia. Pile che però presentavano ..., Verona, Genova, Lucca e Livorno. Sequestri avvenuti nei principali ...

Milano, spaccia droga in un parco: arrestato dalla Polizia di Stato ... Questure sul web

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 settembre 2023 – Nella sua lunga carriera ha raggiunto una celebrità senza uguali. Primo per popolarità tra i presentatori televisivi, re indiscusso dei giochi a quiz, M ...Mettere un freno agli incidenti stradali. Per questo il comune di Milano sta riflettendo sul tema delle Zone30. "In questi giorni volevo anche cercare di parlare con il mio collega Lepore, sindaco di ...