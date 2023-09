Milano In 4 ore i parti di 2 giorni | la notte record dell’ospedale San Paolo

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – "Mia moglie forse ha rotto il sacco, potete venire?". E'fonda all'ospedale Sandi, quando un papà si affaccia nel corridoio dell'area parto e si trova davanti questa scena: 5 ostetriche che corrono di qua e di là, tra sale travaglio e sale parto, senza sosta, l'anestesista avanti e indietro da una stanza all'altra. La domanda, spontanea: "Ma lavorate sempre a questi ritmi?". In realtà, quella vissuta dal team della struttura meneghina è stata unafuori dall'ordinario. Un vero 'ingorgo di cicogne', tra il 7 e l'8 settembre. Nell'arco di sole 4 ore – dalle 3.39 alle 7.40 – si sono concentrati iche in media l'ospedale fa in 2, se si tiene conto della statistica pura e semplice. Sei– contro i 3-3,5 di media ...

E' notte fonda all'ospedale San Paolo di Milano, quando un papà si affaccia nel corridoio dell'area ... Nell'arco di sole 4 ore - dalle 3.39 alle 7.40 - si sono concentrati i parti che in media l'...

Anomalo ingorgo di cicogne: 6 donne in travaglio in contemporanea, 3 italiane e 3 straniere, hanno dato alla luce 3 maschi e 3 femmine. La direttrice del reparto: 'Stanchi ma felici'