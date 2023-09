1 Le qualità atletiche di Theo Hernandez ormai nonpiù di tanto. Ma i numeri restano impressionato: contro la Roma il terzino francese ha toccato la velocità di 35 km/h.Quanti infortuni Contro ilha alzato bandiera bianca anche Aouar. L'algerino è uscito nel ... Infortuni che nonRabbia e delusione ma nessuna sorpresa per questi infortuni. Dopo appena ...Insomma, il caso ha voluto che l'ex calciatore delritrovasse quella squadra a cui sembrava legato da un giuramento di eterna fedeltà. Sui social però i tifosi non si abbattono dal livello di ...

Milan, sorprendono le dichiarazioni di Ballo-Touré: ma l’ha detto davvero Pianeta Milan

La terza giornata di Serie A ha visto il via venerdì con i due anticipi Sassuolo-Verona e Roma-Milan. Una vittoria agevole del Sassuolo arrivata grazie a Domenico Berardi, vicinissimo alla Juventus in ...Pulisic ha lasciato tutti a bocca aperta nel suo esordio in Serie A con la maglia del Milan. I suoi numeri indicano una grande prestazione. Il calciomercato spesso porta con sé calciatori che poi non ...