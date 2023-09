Milan | moderato ottimismo su Giroud | da giovedì può riprendere gli allenamenti a Milanello

(Di venerdì 8 settembre 2023) Olivierè pronto a rientrare ao. L’attaccante della Francia sta lasciando il ritiro dei transalpini per tornare aello, dove verrà ulteriormente controllato dai medici rossoneri, ma con la consapevolezza che l’infortunio alla caviglia sinistra non è particolarmente preoccupante e che il centravanti potrà già tornare ad allenarsi daagli ordini di Pioli. I Bleus martedì erano impegnati in un’amichevole con la Germania, pertanto hanno liberato il giocatore, che non pare particolarmente preoccupato dal suo problema fisico. Filtra dunquein vista del derby con l’Inter. SportFace.

Giroud, da quanto filtra, dovrebbe riprendere gli allenamenti con ilnella giornata di giovedì. Resta dunque ilottimismo di queste ore, anche se poi - con queste tempistiche, si ......

Milan, come sta Giroud dopo l'infortunio alla caviglia L'attaccante ... Eurosport IT

In casi come questo, meglio non andare oltre la classica formula del moderato ottimismo. Moderatissimo ... Tutto era iniziato da un intervento di Kim ad aprile, quando Milan e Napoli si giocavano un ...Penultimo giorno di calciomercato con il Milan che prova a chiudere il suo decimo colpo, ore decisive per sbloccare Taremi Riflettori puntati al momento, in tema di mercato, soprattutto sul Milan, che ...