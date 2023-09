(Di venerdì 8 settembre 2023) Olivier, attaccante del, è uscito per infortunio al 26' di Francia-Irlanda a Parigi ieri sera. Cosa filtra in attesa degli esami

IL PROGETTO - Dallecircolate nelle ultime settimane, il piano delprevede la costruzione di un impianto da 65.000 - 70.000 posti , andando ad ampliare i lavori già previsti per ...E dunque, secondo le ultime, c'è stato un altro profilo studiato e sondato da ... aveva avviato i primi e preliminari contatti con l'entourage di Suso , ex numero 8 del, attualmente ......ciò soprattutto dopo quanto affermato da Pier Silvio presidente di Mediaset e le... come le copie delle Coppe Campioni conquistate con ile conservate a Villa San ...

Milan, le indiscrezioni sulle condizioni di Giroud dopo l’infortunio Pianeta Milan

Dalla Juventus al Milan, la notizia che riguarda Vlahovic è clamorosa. Tutti i dettagli del retroscena tra l'attaccante e i rossoneri.Una clamorosa indiscrezione parla del possibile addio del giocatore già a gennaio. Arrivato in estate, potrebbe già andare via dal Milan.