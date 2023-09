Milan | Giroud rassicura sul suo infortunio | si attendono gli esami

Dopo l'infortunio alla caviglia patito durante la gara tra Francia e Irlanda, che lo ha costretto alla sostituzione al 25', l'attaccante del, Olivier, parla in esclusiva con il nostro corrispondente, Alessandro Grandesso, e rassicura i tifosi rossoneri in vista del derby. Guarda il ...380 Problemi in casa: Olivierè stato sostituito al 23 ' del primo tempo del match valido per le qualificazioni agli Europei 2024 tra Francia e Irlanda. L'attaccante rossonero, dopo pochi minuti, era stato ...L'attaccante dell'Inter è subentrato a Olivier, il collega del, che si è fatto male alla caviglia a nove giorni dal derby. Troppo difensiva l'impostazione da parte degli ospiti, ...

Giroud, allarme derby: distorsione alla caviglia. Al suo posto entra Thuram e segna La Gazzetta dello Sport

Deschamps è rimasto così primo a punteggio pieno nel gruppo B, dove l' Olanda ha stesto 3-0 la Grecia con tre assist di un altro interista, Dumfries. Bene anche Danimarca e Ungheria: gli scandinavi ...Thuram lancia la Francia, tris di assist di Dumfries contro la Grecia. Ok Finlandia e Slovenia, pari dell'Albania in Rep. Ceca. San Marino senza scampo in Danimarca. A segno Krstovic, De Roon e Bajram ...