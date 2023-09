Mike Bongiorno | a Milano una targa dedicato al suo passato da partigiano

Quattordici anni senza. Il conduttore televisivo più amato dagli italiani ci lasciava l'8 settembre del 2009 e, oggi, nell'anniversario della sua morte, a Milano , è stata svelata una targa dedicata al...1979: Nasce a Doylestown, Pennsilvania, USA, Alecia Beth Moore, in arte Pink, cantante e autrice. Avanti TAGS 8 settembre ,, Pink La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Accadde Oggi Ammiraglio della flotta veneta sconfitto si uccide a capocciate, battaglia di Bassano, lo scotch entra in commercio, primo episodio di Star Trek, muore. 1298 - Andrea ...

Milano omaggia Mike Bongiorno: scoperta una targa sulla sua casa IL GIORNO

Quattordici anni senza Mike Bongiorno. Il conduttore televisivo più amato dagli italiani ci lasciava l’8 settembre del 2009 e, oggi, nell’anniversario della sua morte, a Milano, è stata svelata una ..."In questa casa visse Mike Bongiorno, detenuto in gioventù nel carcere milanese di San Vittore perché antifascista, fu storico presentatore televisivo e tra i padri fondatori della televisione italian ...