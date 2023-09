"L'accoglienza deifinora è stata la più soddisfacente possibile in relazione alle difficoltà che esistono ... Così il ministro dell'Interno, Matteo, a Palermo, parlando a margine ...Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteoparlando della situazione dei flussi migratori questa estate, a margine dell'inaugurazione, a Palermo, del locale confiscato alla mafia dove ......è stata una estate di polemiche anche un pò costruite in superficie, ma che in realtà non hanno mai visto il ministero dell'Interno da una parte e i sindaci da un'altra parte "....

Migranti, Piantedosi: estate di polemiche sterili, fenomeno globale Tiscali Notizie

Palermo, 8 set. (askanews) - "L'accoglienza dei migranti finora è stata la più soddisfacente possibile in relazione alle difficoltà che esistono dato il flusso imponente e imprevedibile che si è verif ...Ieri l’incontro dell’Associazione dei comuni italiani con il ministro Piantedosi. Decaro: “Noi sindaci pensiamo che in Italia sia possibile organizzare un sistema di accoglienza e integrazione dei ric ...