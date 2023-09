Migranti | Palermo | Al Giardino dei Giusti teatro e dibattito

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 settembre 2023)è ancora una volta centro propulsore dinazionale sui diritti civili grazie alla nuova iniziativa proposta da Raizes, Associazione ex Alunni Gonzaga, Centro Astalli, e l’Alloro Fest. Domenica 10 settembre alle 19.30, aldeidi via Alloro, prima tappa del progetto Terra, che promuove la solidarietà e i valori espressi dalle Convenzioni che regolano i diritti dei rifugiati e la dignità umana per la elaborazione di politiche virtuose di gestione dei flussi migratori in collaborazione con le Istituzioni dell’UE e i paesi del Mediterraneo. L’evento sarà aperto alle ore 17.00 dalla mostra del fotoreporter Francesco Malavolta dal titolo “Volti al Futuro”, che rappresenta volti di giovani rifugiati declinandoli al futuro e che pone l’attenzione sul diritto di cambiare ...