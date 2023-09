Migranti | a Venezia il trionfo del buonismo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Due film sono stati premiati con il Green Drop Award, entrambi con al centro storie di migrazioni. Stesso tema per il corto animato di Luca Guadagnino

...internazionale d'arte cinematografica di...dal Senegal intraprendono un viaggio attraverso...originario della Costa d'Avorio e ora mediatore...non solo sé stesso ma anche una nave di. ...... in concorso alla Mostra del cinema die ... perché riguarda tutti noi, che dei... che deivediamo solosecondo tempo della ...in fretta dal road movie che si immaginavano......Mostra d'Arte Cinematografica die appena ... tornalavorare con Matteo Garrone . La colonna ... Nel 2015 ha vintoGlobo d'Oro per la miglior ...Capitano affronta lo "scomodo" tema dei...