Migliori app Android che non troverete su iPhone

(Di venerdì 8 settembre 2023) Tutti gli appassionati di tecnologia sanno che un'app di qualsiasi tipo può essere scaricata sia dal Google Play Store sia dall'Apple App Store. Alcuni sviluppatori però decidono di supportare solocome sistema operativo, per via delle caratteristiche "meno restrittive" e della maggiore libertà offerta agli utenti. Nella seguente guida vi mostreremo nel dettaglio quali sono leappintrovabili su, così da poterci fare un'idea di cosa non possiamo scaricare se compriamo un nuovoal posto del telefonousato finora. LEGGI ANCHE ->Appgratis da scaricare per ogni categoria 1) Tasker Una delleappintrovabili su...