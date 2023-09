Migliorano i collegamenti | 930 posti in più sulla linea ferroviaria Napoli-Salerno

Leggi su zon

(Di venerdì 8 settembre 2023) A partire da lunedì 11 settembre due nuove corse collegheranno le stazioni diCentrale e, potenziando così l’offerta del trasporto regionalestoricacon 930in più al giorno. I“fast” verranno effettuati dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) in coincidenza con le Frecce 9612 (– Torino) e 9431 (Venezia –), con fermate intermedie nelle stazioni di Nocera Inferiore, Pompei, Torre Annunziata Centrale, Torre del Greco e Portici. Questo lo schema degli orari:partenza daalle 5:10 e arrivo aCentrale alle 6:13 (in coincidenza con il treno AV 9612 in partenza daCentrale ...