Micro cheating | cos’è e perché è pericoloso per una coppia

Leggi su moltouomo

(Di venerdì 8 settembre 2023) Ilè una forma di tradimento che non coinvolge un contatto fisico diretto, ma che può comunque avere un impatto negativo sulla relazione. Può includere cose come flirtare online, scambiare messaggi con altri, o guardare porno. Sebbene ilpossa non sembrare grave come il tradimento fisico, può comunque danneggiare la fiducia e la comunicazione in una relazione. Ecco alcuni dei motivi per cui il: Può portare al tradimento fisico. Ilpuò creare una situazione in cui una persona è più propensa a tradire fisicamente il proprio partner. Questoilpuò far sentire la persona come se stesse ...