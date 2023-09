Michela Murgia “splende” a Firenze | il ricordo di Cathy La Torre e Lorenzo Terenzi

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 8 settembre 2023)è a: nei ricordi e nell’emozione di coloro che l’hanno conosciuta e di chi, pur senza averla mai incontrata, si sentiva parte di quella grande community che la scrittrice, scomparsa il 10 agosto, era riuscita a creare intorno a sé. “Qualcuno voleva proprio essere in questa bella sala stasera”, dichiara l’assessora alla memoria e alla legalità Maria Federica Giuliani, che ha organizzato l’incontro “Battaglie e parole per sconfiggere l’odio – in memoria di”, invitando a partecipare il marito, attore fiorentino,e l’amica avvocataLa. Ila un mese dalla scomparsa Doveva tenersi in un altro spazio, a Palazzo Vecchio, ma alla fine, nonostante i lavori ...