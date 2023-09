“Mi manda ai matti” Pomeriggio Cinque | sul tema caldo la furia di Myrta Merlino in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023)furiosa a: “Miai”. La nuova padrona di casa del programma di Canale 5 in questi ultimi giorni sta facendo molto parlare di sé dopo aver “soffiato” (anche se lei c’entra poco e niente col cambio) il posto a Barbara D’Urso. Si parlava della strage di Brandizzo, dove un treno ha falciato ad alta velocità degli operai sulla rotaia. >> “Terremoto durante Reazione a Catena”. Marco Liorni, attimi di tensione durante la registrazione Proprio parlando di ciò,hato in onda un servizio in cui un amico ed ex collega di Kevin, il giovane morto nell’incidente ferroviario, ha fatto delle rivelazioni choc: “Ho parlato diverse volte con i titolari e mi dicevano che il lavoro ...