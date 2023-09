Mi fate schifo | l' orrore davanti agli occhi di Guendalina Canessa

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 settembre 2023)ha affidato ai social le pesanti accuse lanciate a dei ragazzi sorpresi da lei in centro a Milano mentre maltrattavano un animale. L'ex concorrente del Grande Fratello ha pubblicato una serie di video su Instagram in cui ha raccontato di aver visto dei giovani in Piazza del Duomo che prendevano a calci un piccione . Un episodio che l'ha mandato su tutte le furie. " Sono una bestia! ", ha esordito la. "C'era questo ragazzino che ha iniziato a prendere a calci un piccione. Voi mi direte, 'un piccione'. Ca**o no, gli ho detto: 'Scusami, ti piacerebbe se ti prendessi io a calci nel c ** o? '. Io sono stanca di vedere queste cose. Sono stufa, basta. Io rispetto pure i piccioni ", lo sfogo dell'influencer. La colpa, secondo l'ex concorrente del Grande Fratello, sarebbe di questa generazione di giovani. A suo ...