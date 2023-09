Meteo | con il nuovo anticiclone il fine settimana sarà di piena estate Ultime ore di pioggia su Calabria e Sicilia

(Di venerdì 8 settembre 2023) E’ undiquello che ci aspetta come secondo del mese di settembre, tanto che sembrerà di essere ancora ad agosto. E’ quanto afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it. «Da domenica - annuncia - le temperature inizieranno a salire anche di 5 gradi e gran parte dell’Italia vivrà una nuovarovente». Previste punte di 35-36 gradi in Toscana,...

Le previsioniper il weekend Nelle prossime ore avremo gli ultimi addensamenti al Sudqualche rovescio tra Calabria e Sicilia. L'uragano mediterraneo infatti, che naviga ancora minaccioso ...L'osservatoriolocale ha segnalato una pioggia oraria di 158,1 millimetri tra le 23 locale e ... Record nella vicina Shenzhen,le peggiori piogge dal 1952. La Cina meridionale e' stata colpita ......da unmolto più favorevole, le giornate di sole sono state meno ma l'attrazione ha incassato un pieno successo. Sono state migliaia le persone che hanno utilizzato il parco acquatico...

Meteo anomalo per settembre con temperature tipiche di luglio e agosto Agenzia ANSA

C’è tempo fino al 28 settembre per presentare la propria candidatura ... L’attività comprende sia la collaborazione con gli uffici comunali nel processo di digitalizzazione sia la presenza in front ...Meteo. Caldo come fosse agosto, anche a pochi giorni dall'arrivo dell'autunno. Il secondo weekend di settembre sarà ancora caratterizzato dal caldo anomalo, che riporta le ...