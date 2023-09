LaSuprema delha depenalizzato l'aborto in tutto il paese conservatore latinoamericano. Laha reso noto sui social media "che il sistema legale che penalizza l'aborto nel Codice ...Entrambe si contenderanno il ruolo di presidente delalle elezioni del prossimo anno, ...uscirà vincitrice dalle urne avrà l'onere di mettere in pratica quanto deciso all'unanimità dalla...Città del, 7. Con una decisione unanime dei suoi undici giudici, ieri lasuprema delha stabilito che le leggi statali che vietano l'interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) sono incostituzionali e 'violano i diritti delle donne e delle persone con ...

Messico, la corte suprema depenalizza l'aborto in tutto il Paese RaiNews

Proprio ieri, mentre il partito di maggioranza presentava Claudia Sheinbaum come candidata alla presidenza, la Corte Suprema annunciava la decisione storica di depenalizzare l’aborto in tutti i tutti ...Usa (Internazionale) La storica rete messicana delle acompañantes non ha mai ricevuto così tante richieste di aiuto dalle donne statunitensi. Dopo il ribaltamento di Roe vs. Wade, l'attività si allarg ...