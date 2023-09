Memory di Michel Franco | con Jessica Chastain e Peter Sarsgaard | è l' ultimo film in concorso a Venezia 2023

VENEZIA - Torna al Festival di Venezia, per la penultima giornata di Mostra, il regista messicanoFranco , in Concorso con. Il film, che vede protagonisti la coppia di interpreti Jessica Chastain e Peter Sarsgaard , racconta di un incontro inaspettato, capace di sconvolgere la vita ...Nell'equazione va, però, inserita a scatola chiusa l'attrice premio Oscar Jessica Chastain , protagonista didiFranco, che chiuderà il concorso domani.... The Palace con protagonisti Fanny Ardant, Mickey Rourke e Luca Barbareschi, che segna il ritorno di Roman Polanski;, il film di genere drammatico del 2023, diretto daFranco, con ...

Il film del giorno: Memory di Michel Franco Ciak Magazine

Nella giornata di venerdì 8 settembre verranno proiettati a Venezia 2023 gli ultimi tre film in concorso: Kobieta Z, Hors-Saison e Memory.La 76ma edizione del Festival di Venezia presenta una tripletta di film in concorso: Memory di Michel Franco, Hors-Saison di Stephane Brizé e Kobieta Z... (Woman of) di Szumowska e Englert. Fuori conc ...