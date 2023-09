“Memorial Giovanni Porfidia” | Recale ricorda il dirigente sportivo che amava il basket

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 8 settembre 2023). Si terrà il 9 e il 10 settembre, sul nuovo playground di via Palermo, a, il I, dedicato ad undi lungo corso, presidente del Nuovodal 2001 al 2013 e delBall dal 2003 al 2013. Questa prima edizione sarà dedicata alle cosiddette vecchie glorie della pallacanestro e vedrà in gara tutti i ragazzi che negli anni Novanta e Duemila si sono formati come atleti e come allenatori a, alcuni dei quali, hanno poi militato nei campionati professionistici. L’evento, promosso dai figli del, Raffaele, Gianpaolo e Maria, è patrocinato dal Comune ed è ...