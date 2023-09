Meloni “Libertà è coniugare lavoro e maternità senza dover scegliere”

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che non si possa vendere come, quella che comeè stata venduta: e cioè liberiamo le donne dai figli per consentire loro di lavorare. Io penso che se tu vuoi mettere al mondo un bambino non devi per questo rinunciare a un, e penso che se vuoi lavorare non devi per questo, se vuoi, mettere al mondo dei figli. Se devi fare una rinuncia non sei libero: quindi contesto unache ci è stata raccontata”. Così il premier Giorgia, intervistata dal direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, nell'ambito de “Il Tempo delle Donne” a Milano.“Ritengo che una donna possa e debba essere messa nella condizione di avere il massimo della carriera possibileper questofare delle rinunce e opero di ...