Meloni atterrata in India | domani e domenica il G20 sui temi dell’ambiente e del clima

(Di venerdì 8 settembre 2023) Il presidente del Consiglio, Giorgia, èa New Delhi, in, dove il 9 e il 10 settembre si terrà il G20 dedicato aiecologici. Il premier interverrà nella prima sessione dimattina dedicata a, ambiente, energia e sviluppo sostenibile e poi alla terza dimattina sulla transizione digitale, riforma delle istituzioni multilaterali ed intelligenza artificiale. L’assenza di Xi e di Putin al G20 In un primo momento era stata ventilata addirittura l’ipotesi di una presenza di Vladimir Putin, atteso che l’non riconosce il mandato di cattura internazionale che pende sul leader del Cremlino, ma poi è stata smentita. Mancherà al vertice Xi Jinping, il leader cinese. Un’assenza che alcuni interpretano come uno ...

