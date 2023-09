(Di venerdì 8 settembre 2023) La premier italiana Giorgiae' atterrata questa mattina a New, in India, dove domani e domenica partecipera' al G20. All'uscita dall'aereo la presidente del Consiglio e' stata accolta ...

La presidente del Consiglio Giorgiaa Nuova Delhi in India. La premier è stata accolta sulla pista da una delegazione indiana al suo arrivo per il vertice dei leader del G20. E' un G20 su cui pesano le divisioni sulla ...La premier italiana Giorgiae' atterrata questa mattina a New Delhi, in India, dove domani e domenica partecipera' al G20. All'uscita dall'aereo la presidente del Consiglio e' stata accolta sulla pista da una delegazione ...interverrà sabato e domenica in due delle tre sessioni, una su clima, energia, ambiente e sviluppo sostenibile, l'altra su transizione digitale, riforma delle istituzioni multilaterali e ...

Meloni arrivata a New Delhi per il G20 - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

Nuova Delhi, 8 set. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a Nuova Delhi in India. La premier è stata accolta sulla ...La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena arrivata a Nuova Delhi per partecipare ai lavori del G20. Nuova Delhi, domani e ...