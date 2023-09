Meloni al G20 vede il premier cinese | escluso incontro con Gentiloni

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 8 settembre 2023) A pochi giorni dalla missione a Pechino del ministro degli Esteri Antonio Tajani continuano i contatti diplomatici tra Italia e Cina in vista dell'uscita dal Memorandum sulla Via della Seta. Domani, a margine del G20 di Nuova Dehli, la presidente del Consiglio Giorgiavedrà l'omologo Li Qiang. Un- secondo quanto si apprende da fonti diplomatiche - richiesto dalla stessa Cina e accolto dall'Italia. Sul tavolo, naturalmente, la questione dell'accordo: ormai l'uscita di Roma è sostanzialmente decisa, anche se non ufficializzata, ma questo, viene sottolineato, non deve portare a un deterioramento dei rapporti: "Parliamo di tutto, anche della Via della Seta, ma non solo. Con la Cina ci sono rapporti consolidati da secoli, ci guardano con rispetto, ci sono molte possibilità di collaborare, c'è vita oltre la Via della Seta", spiegano le ...