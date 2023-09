Melendugno | moto in fiamme dopo lo scontro con l’auto | morto 29enne Incidente in serata

(Di venerdì 8 settembre 2023)per cause da dettagliare, ieri sera nella zona di Torre Specchia, territorio difrontale fra un’auto ed unacicletta. Il conducentedellaè deceduto. La due ruote, schiantatasi contro un muro, ha preso fuoco. L'articoloinlocon in proviene da Noi Notizie..

... intorno alle 19 di oggi, a Torre Specchia, marina di. Non si conoscono e sono ancora in ... dopo lo schianto, l'auto è terminata contro il guardrail, mentre lae l'uomo che ne era alla ...La tragedia si è consumata in località Torre Specchia, lungo la provinciale che daconduce a San Foca. Dalle poche notizie trapelate laha impattato frontalmente contro un'auto, ...TORRE SPECCHIA () - Sangue sulle strade del Salento. Nel violento scontro tra un'auto e una, quest'ultima si schianta contro il muro di cinta di un'abitazione, lo sfonda in parte e prende fuoco: nulla ...

Melendugno, auto contro moto: un morto Antenna Sud

TORRE SPECCHIA - Un 29enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in serata a Torre Specchia, la marina di Melendugno. Violentissimo l'impatto tra un auto e la moto. Ad avere la peggio è s ...Dopo lo schianto con un'auto finisce contro un muretto e la moto prende fuoco: tragedia nel tardo pomeriggio di oggi a Torre Specchia, marina di Melendugno. La vittima, un giovane motociclista, era in ...