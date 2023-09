Megan Fox diventa un personaggio di Mortal Kombat 1 | la vampira Nitara

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 8 settembre 2023) (Adnkronos) – Warner Bros. Games ha annunciato che l’attriceFox presterà la propria voce e il proprio aspetto algiocabilein1, l’ultimo capitolo del franchise di videogiochi sviluppato dai NetherRealm Studios, disponibile dal 19 settembre. “Sono cresciuta giocando a, non riesco ancora a credere che darò la voce a undel nuovo gioco”, ha dichiaratoFox. “È un onore far parte di uno dei più grandi videogiochi di tutti i tempi”. Per l’occasione è stato realizzato un nuovo trailer, nel quale si presenta, ultimo lottatore di1, ed è presente un’anteprima del gameplay e degli elementi della ...