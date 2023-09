Il Corriere della Sera in particolare parla della "intenzione" di"di proporre alla cassaforte degli eredi di Leonardo del Vecchio tutti e quattro i posti che si rendono liberi con l'...ai soci un patto da rendere pubblico che implichi la rinuncia a azioni considerate di disturbo (che siano la presentazione di una seconda lista o la richiesta di modifica dello ...Che Banca (gruppo): concede il mutuo fino ad 80 anni, ma solo per la prima casa. Banco ... Intesa Sanpaoloun mutuo fino a 85 anni alla scadenza. Hello Bank! (gruppo Bnp Paribas): qui ...

Mediobanca propone a Delfin quattro consiglieri in Cda Agenzia ANSA

E' entrato nel vivo il confronto tra Delfin e Mediobanca per arrivare ad un accordo sulla presentazione di una lista unica per il rinnovo del cda di Piazzetta Cuccia che lasci spazio anche ai soci for ...La cassaforte Delfin chiede cinque posti nel consiglio di Mediobanca. L’istituto guidato dal ceo Alberto Nagel pronto a inviare la nuova proposta con quattro candidati e la presenza in tutti i comitat ...