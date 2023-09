Mediobanca | Delfin rifiuta l’offerta di pace del Cda di Piazzetta Cuccia

(Di venerdì 8 settembre 2023) È saltato il tentativo di accordo: gli eredi Del Vecchio giudicano «non in linea con le richieste» la proposta avanzata dal Cda di

vorrebbe chesi impegnasse a sua volta a rinnovare almeno due terzi del cda e le conceda almeno cinque membri compreso il presidente, ma anche un raggio d'azione più ampio. ...Negativa di qualche frazione( - 0,6%) in attesa che si risolva il braccio di ferro con il primo socio. .boccia la presidenza di Pagliaro: pronta a presentare una lista di minoranza Clamoroso colpo di scena in Piazzetta Cuccia . Come riporta l'Ansa, laguidata da Francesco ...

Mediobanca, Delfin respinge la proposta per il cda: «Non in linea con le richieste» Corriere della Sera

Le trattative per il rinnovo dei vertici di Mediobanca sono arrivate a uno stallo difficilmente risolvibile. La proposta di accordo avanzata da Piazzetta Cuccia a Delfin, la holding degli eredi Del Ve ...Resta il tema del presidente. C’è il rischio di una battaglia all’ultimo voto tra i soci in assemblea il 28 ottobre ...