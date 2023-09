Mediobanca | Delfin boccia Pagliaro Milleri ora vuole una lista tutta sua

(Di venerdì 8 settembre 2023) Clamoroso colpo di scena in Piazzetta Cuccia. Come riporta l'Ansa, laguidata da Francesco, che detiene una quota di poco inferiore al 20% di, avrebbeto la proposta di Alberto Nagel di realizzare unacomune per il rinnovo del consiglio di amministrazione che si terrà il prossimo 28 ottobre. L'elenco dei dieci nomi (ricordiamo che da statuto è il board uscente a dover indicare i due terzi dei nominativi che comporranno il cda) dovrà pervenire entro il prossimo 28 settembre, per lasciare alle minoranze il tempo di decidere se appoggiare o se proporre una propria. Segui su affaritaliani.it

In controtendenza( - 0,7%) sul confronto in atto con il socioin vista del rinnovo del cda. Prosegue in salita il prezzo del gas naturale scambiato ad Amsterdam, seppure in misura ...

Resta il tema del presidente. C’è il rischio di una battaglia all’ultimo voto tra i soci in assemblea il 28 ottobre ...“La proposta di Mediobanca per Delfin non è accolta dagli eredi di Del Vecchio” La tensione tra Mediobanca e la holding lussemburghese Delfin sembra essere in aumento, poiché gli eredi di Del Vecchio ...