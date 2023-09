Medici furbetti fanno passare amici e privati allungando le liste d’attesa Ventisei indagati in tutta Italia | tra dottori e infermieri

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 settembre 2023) Facevanoconoscenti o pazienti, a discapito di chi, quell’esame, ne aveva bisogno da tempo.trasono stati denunciati dai Nas dopo i controlli su 3.884di attesa ine agende di prenotazione per prestazioni ambulatoriali per visite mediche specialistiche e esami diagnostici del Servizio sanitario nazionale. Tra loro 9hanno stravolto gli appuntamenti a loro favore. Sonoper reati di falsità ideologica e materiale, truffa aggravata, peculato ed interruzione di pubblico servizio. In 195 casi le agende di prenotazione erano state sospese o interrotte anche con procedure non consentite. I controlli dei Nas su oltre tremila ...