Media | Brera lascia la presidenza di Be Water Al suo posto Salabè | nipote dell’architetto dei potenti

(Di venerdì 8 settembre 2023) Guido Maria, finanziere di successo in Kairos e scrittore di altrettanto successo con il libro “I Diavoli” (da cui è stata tratta la serie su Netflix), hato ben prima della scadenza del suo mandato (prevista con l’approvazione del bilancio 2025) ladi Be, la societàdi cui è primo socio col 36,55% e che ha tramite la controllata Be Content ha lanciato i podcast col marchio Choraguidati da Mario Calabresi. Segui su affaritaliani.it

... spiega Paolo D'Avanzo , astrofisico non coinvolto nello studio appena pubblicato che, all'Osservatorio astronomico didell'Inaf, conduce le sue ricerche, tra le altre cose, proprio su stelle ...... non precisati Sesso: maschio Genere: meticcio Malattie: nessuna Su di lui: taglia, molto ... Nella onlus situata in via Cascina Santaa San Giuliano Milanese , i volontari si prendono cura ...... quando si è spostato definitivamente a Merate come ricercatore presso l'Osservatorio astronomico di; Integral , per cui è stato membro dell' Integral Users Group, e per cui ha servito in ...

Be Water, Brera lascia la presidenza. Nel 2022 bilancio in perdita per 1,8 mln Affaritaliani.it

In 260 anni di storia, non è mai stato così caldo a Milano come il 23 agosto: lo rende noto Arpa Lombardia, spiegando che da quando la stazione di Milano Brera registra i dati di temperatura, ossia da ...La cronologia delle estati milanesi. Il 23 agosto l’apice delle rilevazioni alla stazione Brera negli ultimi 260 anni: 33 gradi di media ...