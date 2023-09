Un altro importante riconoscimento per il direttore del Pronto Soccorso dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi...la storia del cavallo nel territorio e che ancora oggi scrivono pagine di straordinario, ... primo cavaliere nella storia italiana a vincere unainternazionale (Toscana); il campione ......la storia del cavallo nel territorio e che ancora oggi scrivono pagine di straordinario, ... primo cavaliere nella storia italiana a vincere unainternazionale (Toscana); il campione ...

Medaglia al valore per la sanità pubblica per Stefano Grifoni LA NAZIONE

Firenze, 8 settembre 2023 – Medaglia al valore per la sanità pubblica per il direttore del Pronto Soccorso dell’Azienda ospedaliero universitaria di Careggi, Stefano Grifoni. “E’ per me un grandissimo ...La brutalità del pestaggio scosse profondamente l'opinione pubblica italiana e portò il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a conferire a Willy la medaglia d'oro al valore civile alla ...