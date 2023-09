“Me li ha comprati tutti” | Spalletti ironico | battuta su De Laurentiis?

(Di venerdì 8 settembre 2023) Lucianoe Aurelio Denon si sono lasciati nel miglior modo possibile, non è di certo un segreto. Lucianoha segnato la storia recente del Napoli: il neo c.t della nazionale è stato il protagonista indiscusso del terzo scudetto partenopeo, ottenuto nell’annata che forse vedeva meno il Napoli designato tra le contendenti al titolo. Un amore “fugace”, intenso ma breve, il tempo di due stagioni, nonostante ci fossero tutte le promesse per proseguire e prolungare. Ha fatto non a caso scalpore la decisione dell’ex Roma di rinunciare alla possibilità di rinnovo insita nella propria clausola a margine dell’impresa raggiunta pochi mesi fa. “Stanchezza”, “Necessità di riposarsi”, Lucianoha motivato con queste parole tale scelta, salvo poi accettare dopo pochi mesi una nuova panchina, la ...

Me li ha.", sdrammatizza Spalletti. Ma il paragone con l'allenatore dei club poi si fa serio parlando di infortuni a RaiSport. "Sono cose che ci dispiacciono, ma abbiamo usato i metodi ...Me li ha... Meglio di così, più tranquillo di così, come devo essere' C 'Sono cose che ci dispiacciono, ma poi abbiamo usato i metodi di un club. Non abbiamo insistito e al primo ...Vorremmo riproporlo anche dopo l'inizio dell'anno, per chi non è riuscito ancora a trovarei ... non venendo forniti più dalle scuole o comunque non sempre, vengonodalle famiglie stesse ...

Spalletti: “Non ho mai avuto un Presidente così, me li ha comprati tutti” Alfredo Pedullà

"Sono felice, il presidente ha comprato tutti i giocatori che volevo...". Luciano Spalletti con una battuta già elogia la sua nazionale attesa all'esordio domani con la Macedonia del nord. "Loro li ho ...