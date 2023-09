Max Pezzali | cinque appuntamenti live per l’estate 2024

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 settembre 2023) Dopo il travolgente ed epocale finale dello scorso 2 settembre con IL CIRCO MAX, che ha coinvolto oltre 56mila persone MAXtornerà a far ballare e cantare a squarciagola il suo pubblico anche nelcon MAX FOREVER (HITS ONLY), il tour negli stadi prodotto da Vivo Concerti. I biglietti saranno in vendita online su www.vivoconcerti.com da lunedì 11 settembre 2023 alle ore 12:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da sabato 16 settembre 2023 alle ore 12:00. MAX, indiscusso protagonista della stagioneitaliana 2022/2023 con un doppio appuntamento allo stadio San Siro, un tour invernale di oltre 30 date interamente sold out nei palazzetti e uno strabiliante Circo Massimo, totalizzando oltre 520mila presenze, torna ad esibirsi negli stadi ...